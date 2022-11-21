Оккупанты ограничивают доступ МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после обстрелов
Российские войска после обстрелов Запорожской АЭС накануне ограничивают доступ МАГАТЭ к объектам станции.
Об этом пишет "Энергоатом".
Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Украина едва избежала катастрофы, пишет Reuters.
"Кто бы ни обстреливал станцию, он шел на огромный риск и играл жизнью многих людей.
Мы говорим о метрах, а не о километрах", - добавил Гросси.
"Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не так повезти", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ, назвав ситуацию "близкой к катастрофе".
По данным МАГАТЭ, уровень радиации оставался нормальным, и сообщений о жертвах не поступало.
Хотя прямого воздействия на системы ядерной безопасности не было, "обстрел прошел в опасной близости от них", сказал Гросси.
В воскресенье Гросси заявил, что группа планирует провести оценку в понедельник, но российский "Росэнергоатом" заявил, что будут установлены ограничения на то, что группа может инспектировать.
"Если они захотят осмотреть объект, который не имеет никакого отношения к ядерной безопасности, доступ будет закрыт", - сказал советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в комментарии ТАСС.
"При этом РФ пытается обвинить в обстрелах Украину. Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, пряча таким образом свидетельства своих преступлений", - отметили в "Энергоатоме".
Напомним:
На территории Запорожской АЭС прозвучало более десятка мощных взрывов после периода относительного спокойствия.
В Энергоатоме сообщали о 12 попаданиях в объект инфраструктуры станции.
Экономическая правда