Оккупанты ограничивают доступ МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после обстрелов

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Российские войска после обстрелов Запорожской АЭС накануне ограничивают доступ МАГАТЭ к объектам станции.

Об этом пишет "Энергоатом".

Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Украина едва избежала катастрофы, пишет Reuters.

"Кто бы ни обстреливал станцию, он шел на огромный риск и играл жизнью многих людей.

Мы говорим о метрах, а не о километрах", - добавил Гросси.

"Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не так повезти", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ, назвав ситуацию "близкой к катастрофе".

По данным МАГАТЭ, уровень радиации оставался нормальным, и сообщений о жертвах не поступало.

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Хотя прямого воздействия на системы ядерной безопасности не было, "обстрел прошел в опасной близости от них", сказал Гросси.

В воскресенье Гросси заявил, что группа планирует провести оценку в понедельник, но российский "Росэнергоатом" заявил, что будут установлены ограничения на то, что группа может инспектировать.

"Если они захотят осмотреть объект, который не имеет никакого отношения к ядерной безопасности, доступ будет закрыт", - сказал советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в комментарии ТАСС.

"При этом РФ пытается обвинить в обстрелах Украину. Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, пряча таким образом свидетельства своих преступлений", - отметили в "Энергоатоме".

Напомним:

На территории Запорожской АЭС прозвучало более десятка мощных взрывов после периода относительного спокойствия.

В Энергоатоме сообщали о 12 попаданиях в объект инфраструктуры станции.

Экономическая правда