РФ потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти еще до эмбарго – Bloomberg

До вступления в силу эмбарго ЕС (5 декабря) осталось всего две недели, а РФ уже потеряла более 90% своего рынка в северных странах блока, которые ранее были основой поставок с балтийских и арктических терминалов.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, за 4 недели до 18 ноября Россия отгружала всего 95 тыс баррелей в день в Роттердам. Это единственное оставшееся европейское направление морских перевозок за пределами Средиземноморско-Черноморского бассейна.

В то же время в начале февраля - до вторжения РФ в Украину - в порты региона отгружались более 1,2 млн баррелей в день.

При этом такие государства, как Литва, Франция и Германия, прекратили импорт несколько месяцев назад, а Польша последовала их примеру в сентябре.

"Три четверти нефти, загруженной в балтийских портах России, сейчас направляется в Азию, причем индийские нефтепереработчики скупают баррели, чтобы воспользоваться льготным периодом, предложенным США и Великобритании, который, как ожидается, будет принят ЕС.

Это освободит от санкций грузы, которые будут загружены до того, как запрет вступит в силу 5 декабря, при условии, что они будут доставлены до 19 января", - напоминает агентство.

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Ожидается, что страны "Большой семерки" уже в среду объявят об уровне предельной цены на российскую нефть. Грузы, приобретенные по ценам выше этого уровня, потеряют доступ к европейским и британским судам, страховым и другим услугам.

Общий объем поставок из России упал до девятинедельного минимума в 2,67 млн баррелей в сутки за семь дней до 18 ноября, тогда как менее волатильный четырехнедельный средний показатель также снизился, хотя он оставался выше 3 млн баррелей в сутки в течение шестой недели, зафиксировал Bloomberg.

Длительное снижение привело к тому, что недельные доходы Кремля от торговли нефтью упали до самого низкого уровня с начала января, напоминает агентство.

Объем нефти на судах, следующих в Китай, Индию и Турцию - три страны, которые стали крупнейшими покупателями перемещенных российских поставок, а также объемы на судах, которые еще не показали конечного пункта назначения, выросли до рекордных 2,45 млн баррелей в сутки за четыре недели до 18 ноября.

"Танкеры, перевозящие российскую нефть, становятся все более "тайными" относительно своих конечных пунктов назначения. Наблюдается резкое увеличение количества судов, которые выходят из Балтики и указывают своим следующим пунктом назначения Порт-Саид или Суэцкий канал.

Вероятно, большинство из этих судов начнут подавать сигналы в сторону индийских портов, как только пройдут через канал", - резюмирует Bloomberg.

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Напоминаем:

Доходы России в 2023 году упадут минимум на 40% из-за начала действия нефтяного эмбарго ЕС.

Министры финансов стран G7 договорились, что ограничение цен на нефть из РФ начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов.

Экономическая правда