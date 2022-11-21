Новая Зеландия расширила санкции против России и Беларуси: в списке – дочери Путина и глава Центробанка РФ

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 российских и белорусских граждан и ряда российских предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты.

"Новая Зеландия впервые выступила против чиновников и богачей России, введя санкции против политической и экономической элиты в марте этого года, после чего в мае и сентябре были введены дальнейшие санкции", - пояснила Махута.

"Дальнейшие санкции сейчас направлены против 22 членов элиты, которые оказывают поддержку незаконному вторжению в Украину и которые были вознаграждены за свою лояльность богатством и влиянием.

Россия полагается на постоянную поддержку тех, кто имеет власть и влияние, поскольку она продолжает свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину", - подчеркнула Махута.

Под санкции попали дочери Путина - Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, жена и дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова (уже под санкциями), глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, а также жена и сын президента Беларуси Александра Лукашенко (уже под санкциями).

"Также под санкции попали четыре юридических лица, которые имеют экономическое или стратегическое значение для России в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования", - добавили в правительстве.

ВИДЕО ДНЯ

"Сегодняшние санкции продолжают демонстрировать наше четкое осуждение угроз суверенитету Украины и человеческих жертв этой незаконной войны, - отмечает Нанайя Магута.

В общем Новая Зеландия уже ввели санкции против более 1200 физических и юридических лиц, а также ввела торговые меры, которые привели к значительному сокращению двусторонней торговли с РФ.

Экономическая правда