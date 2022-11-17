Ресторан McDonald's возобновил работу в Хмельницком

Ресторан сети быстрого питания McDonald's в Хмельницком в четверг, 17 ноября, возобновил работу.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе сети.

Ресторан работает в Хмельницком по адресу Староконстантиновское шоссе, 2.

"В заведении McDonald's гости могут попробовать любимые блюда в зале ресторана, заехать на МакДрайв, или заказать блюдо через доставку с партнерской компанией Glovo", - говорится в сообщении.

График работы ресторанов McDonald's - с 09:00 до 21:00.

"Согласно расширенным правилам безопасности, во время воздушной тревоги заведения будут закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Ресторан продолжит работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время нужно на включение и настройку оборудования и для подготовки работников к работе.

Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, то ресторан откроется на следующий день", - пояснили в сети.

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Также рестораны не работают во время отключения электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

Всего в Украине возобновили работу 58 ресторанов McDonald's.

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