Ресторан McDonald's возобновил работу в Хмельницком
Ресторан сети быстрого питания McDonald's в Хмельницком в четверг, 17 ноября, возобновил работу.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе сети.
Ресторан работает в Хмельницком по адресу Староконстантиновское шоссе, 2.
"В заведении McDonald's гости могут попробовать любимые блюда в зале ресторана, заехать на МакДрайв, или заказать блюдо через доставку с партнерской компанией Glovo", - говорится в сообщении.
График работы ресторанов McDonald's - с 09:00 до 21:00.
"Согласно расширенным правилам безопасности, во время воздушной тревоги заведения будут закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.
Ресторан продолжит работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время нужно на включение и настройку оборудования и для подготовки работников к работе.
Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, то ресторан откроется на следующий день", - пояснили в сети.
Также рестораны не работают во время отключения электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.
Всего в Украине возобновили работу 58 ресторанов McDonald's.
Напоминаем:
Ресторан сети быстрого питания McDonald's в Луцке в четверг, 17 ноября, возобновил работу.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с 11 ноября возобновила работу обоих заведений в Черкассах.
Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу в Киеве, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Житомире и Виннице.
Экономическая правда