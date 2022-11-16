Новости 16 ноября: арест акций облэнерго Гинера и партнеров, глава Счетной палаты уходит с должности после подозрения от НАБУ

Об отставках. Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке: заявил о "гостинце" от НАБУ - подозрении, и "политических разборках".

Об энергетике. Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, члена комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера и "вора в законе" с кличкой Миша "Лужнецкий" Михаила Воеводина.

В частности, через группу VS Energy они владели "Житомироблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Ривнеоблэнерго".

Об обстрелах. Российские оккупационные войска во время массированного ракетного обстрела во вторник, 15 ноября, выпустили по территории ракет и беспилотников на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов

О "шахедах". В иранских дронах Shahed-136 нашли компоненты более 30 европейских и американских компаний - больше всего деталей из США.

Государственный завод "Радиореле", детали производства которого нашли в иранских БПЛА Shahed-136 и Mohajer-6, активно сотрудничал с Россией до 2016-го года.

О Луне. NASA в среду с третьей попытки удалось запустить ракету в рамках Artemis I - первой миссии на Луну за пять десятилетий

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Владельцы бизнес-центра 101 Tower подсчитывают убытки. Целесообразно ли его восстанавливать и сколько будет стоить реконструкция?