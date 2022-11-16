Суд арештував активи Гінера, Бабакова та Воєводіна в Україні

Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Відповідні ухвали датовані 11 листопада.

Зокрема, арештовані частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Арешт також накладено на цінні папери, які випустили:

пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд (ПЗНВІФ) "Міжрегіональний венчурний фонд" номінальною вартістю 500 млн грн;

ПЗНВІФ "Інфініті Преміум" – 250 млн грн;

ПЗНВІФ "Універсальний" – 1,2 млрд грн;

ПЗНВІФ "Прем'єрний" – 1,7 млрд грн;

ПЗНВІФ "Українські технології" – 1,25 млрд грн;

ПВНЗІФ "Реноме" – 400 млн грн

ПрАТ "Українська іноваційно-фінансова компанія" (акції на 2,05 млрд грн та облігацій на 150 млн грн);

ПАТ Готель "Прем'єр Палац" (акцій на 1,245 млрд грн та облігацій на 42,5 млн грн);

ТОВ "Нова фінансова компанія" – облігацій на 800 млн грн.

Таким чином загальна вартість арештованих цінних паперів становить 9,58 млрд грн.

Виходячи з тексту ухвал Офіс генерального прокурора здійснює досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь в ній), ч.ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство), ч.ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 3 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів).

"В ході досудового розслідування встановлено, що на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Міхаіл Воєводін", – йдеться в ухвалі.

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Рішенням Ради національної безпеки і оборони Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

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