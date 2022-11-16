Росія витратила до мільярда доларів на атаку української інфраструктури у вівторок

Під час масованого ракетного обстрілу у вівторок, 15 листопада, російські окупаційні війська випустили по території України ракет та безпілотників на суму від пів мільярда до мільярда доларів.

Такий висновок можна зробити з даних Повітряних сил щодо запущених та збитих ракет та БПЛА, наведених УП.

Зазначається, що 15 листопада окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, "Калібр"), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами "Shahed-136/131", "Оріон", "Орлан-10".

В цей день протиповітряна оборона України збила:

75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, "Калібр");

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

10 дронів Shahed-136/131;

1 БпЛА "Оріон";

1 БпЛА "Орлан-10".

командування повітряних сил зсу

За даними Forbes, вартість однієї ракети "Калібр" становить 6,5 млн дол. Ракета типу Х-101 коштує 13 млн дол, а ракета Х-555 за даними з відкритих джерел – 7,5 млн дол.

Відповідно, лише на цю зброю Росія витратила від 495 млн дол до 963 млн дол.

За даними Генерального штабу ЗСУ одна керована ракета Х-59 коштує 300 тис дол. А отже дві обійшлись у 600 тис дол.

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Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. В середньому, 10 таких БпЛА коштували 350 тис дол.

Російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, 100 тис дол.

Щодо ціни безпілотника "Оріон", то за неофіційною інформацією російських оборонних видань, створення одного дослідного зразка ударного БпЛА коштувало близько 30 млн дол. Але ціна серійного комплексу, до якого входить станція управління та три дрони, залишається невідомою.

Відповідно, загальна вартість ракетних носіїв, застосованих Росією проти України у вівторок, 15 листопада, становить щонайменше від 526,05 млн дол до 994,05 млн дол.

ЕП

Нагадуємо:

На середину жовтня з початку повномасштабної агресії Росія застосувала проти України 1235 високоточних ракет великої дальності на загальну суму від 5,54 млрд дол до 6,81 млрд дол.