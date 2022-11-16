Українські реле, які знайшли в іранських дронах-камікадзе, постачали в РФ до 2016 року – розслідування

Trap Aggressor

Державний завод "Радіореле", деталі виробництва якого знайшли в іранських БПЛА Shahed-136 та Mohajer-6, активно співпрацював з Росією до 2016-го року.

Про це повідомляють розслідувачі проєкту Trap Aggressor, які дослідили деталі іранського безпілотника Shahed-136 у партнерстві з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО).

Підприємство "Радіореле" підпорядковується Фонду держмайна України.

"У 2020-му через неефективне управління його виставили на приватизацію. Утім, до цього часу інвестор так і не знайшовся. А незмінний з 2007-го року директор Анатолій Донець продовжує управляти збитковим активом", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що тоді ж, у 2020-му, в інтерв’ю місцевим журналістам Донець скаржився, що ще в 2016-му вони втратили найбільші ринки збуту – в Росії.

"Таким чином, він фактично підтвердив, що до того часу Українська державна компанія вела торгівлю з країною-агресором", - наголошують розслідувачі.

Журналісти також дослідили інші деталі безпілотника.

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"Усі, за винятком двигуна, виробництва іранської компанії Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO), виготовлені в США або Європі. Загалом понад 30 західних компаній. Найбільше деталей зі США", - йдеться у матеріалі.

Так, сервопривід американської Hitec USA Group, елементи живлення японської Panasonic, керамічна антена кандської Tallisman. Плата управління зібрана з японських та американських деталей.

Плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів. Блок керування - російського заводу "Западприбор".

Ірина Попович, для ЕП