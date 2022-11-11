Следственные действия завершены: Укрнафта заявила о возобновлении работы

Правоохранители завершили следственные действия в головном офисе ПАО "Укрнафта", новый руководитель компании Сергей Корецкий приступил к исполнению обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Как говорится в сообщении, работу предприятия возобновили.

По словам новоназначенного руководителя отчужденного к государству ПАО, на сегодняшний день основной задачей предприятия является обеспечить его непрерывную работу в условиях военного положения, сохранить стабильные объемы добычи углеводородов и фискальную дисциплину.

Напоминаем:

В четверг стало известно, что бывший гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий возглавил отчужденные государством в начале ноября компании "Укрнафта" и "Укртатнафта".

В среду, 9 ноября, ПАО "Укрнафта" заявило о блокировании центрального офиса вооруженными людьми. Также сотрудники СБУ пришли в "Укртатнафту" на Кременчугском НПЗ.

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Следствие подозревает должностные лица группы компаний "Укрнафты" в уклонении от уплаты налогов более чем на 700 млн грн в течение 2019-2022 годов.

В понедельник, 7 ноября, ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, перейдут в собственность государства.

В этот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам или соответственно возмещена их стоимость.