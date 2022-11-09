"Укрнафта" заявляє, що її центральний офіс заблоковано озброєними людьми

ПАТ "Укрнафта", яка раніше була відчужена державою, заявила про блокування центрального офісу озброєними людьми, працівників не допускають до робочих місць.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Починаючи з 20.00 08.11.2022 роботу центрального офісу ПАТ "Укрнафта" було заблоковано озброєними людьми. Сьогодні вранці співробітники та керівники компанії не були допущені на робочі місця", – заявили в "Укрнафті".

Компанія стверджує, що представники акціонерів НАК "Нафтогаз" та Міноборони не надали документів щодо роботи компанії в новому форматі або рішення суду, що санкціонує проведення силових дій.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", а групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, – близько 42% акцій.

Нагадуємо:

У понеділок, 7 листопада, ЕП повідомила, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

ВІДЕО ДНЯ

У той же день про відповідне рішення офіційно заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, вилучені активи набули статусу військового майна і були передані в управління Міністерства оборони.



