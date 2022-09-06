Новости 6 сентября: МАГАТЭ подтвердило наличие российских военных на ЗАЭС, новые аресты имущества россиян в Украине

Об арестах. В Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий по производству бумаги и картона более чем на 1 миллиард гривен, владельцем которых является бывший депутат Госдумы РФ.

Об инвестициях. Президент Владимир Зеленский виртуально открыл биржевые торги на Нью-Йоркской фондовой бирже и представил портал Advantage Ukraine с возможностями инвестировать в украинскую экономику

Об авто. В августе в Украине резко упал спрос на подержанные авто из-за границы – по сравнению с июлем пополнение автопарка такими авто уменьшилось на 64%.

Об асбесте. Верховная Рада приняла в целом законопроект №4142 об общественном здоровье, который, в частности, предусматривает запрет на использование асбеста в строительстве.

О приватизации. На заседании фракции "Слуга Народа" представили кандидата на должность главы Фонда государственных имуществ Украины: им стал нардеп от фракции "Голос", член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.

О ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) во вторник обнародовало отчет о радиационной безопасности в Украине. В частности, агентство подтвердило, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".

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