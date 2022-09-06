Попит на вживані авто серед українців різко скоротився: топ-5 серпня

У серпні в Україні різко впав попит на вживані авто з-за кордону – порівняно з липнем поповнення автопарку такими авто зменшилось на 64%.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників Укравтопром.

У серпні українці зареєстрували 16,6 тисяч вживаних авто, що втричі менше, ніж у серпні минулого року.

Найбільше українських номерів у серпні отримали авто моделі Volkswagen Golf – 987 одиниць.

Другу сходинку посідає Renault Megane - 841 розмитнених і зареєстрованих авто.

На третьому місці Volkswagen Passat – 773 автівок такої моделі отримали українську реєстрацію.

Не дотягнули до трійки Skoda Octavia (499 авто) та Ford Focus з результатом 482 одиниць.

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Всього за вісім місяців року українські номери отримали майже 327 тис. вживаних машин, завезених з інших країн.

Це на 9% більше ніж торік та у 13,4 раза більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.

Нагадуємо:

У серпні в Україні було зареєстровано 507 нових комерційних автомобілів, що на 15% менше, ніж попереднього місяця.

У серпні попит на нові легкові авто в Україні порівняно з липне знизився на 20% – українці ввезли з-за кордону 2,9 тисяч нових авто.





