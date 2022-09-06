В Кремле снова заявили о связи санкций и прокачки газа через "Северный поток"

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков вновь заявил, что ремонтное обслуживание турбины "Северного потока" не проводится из-за санкций Запада.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Песков заявил, что ответственность за ситуацию "целиком и полностью на Европе".

Перед этим в "Газпроме" заявили, что дальнейшая эксплуатация агрегата Trent 60 на станции Портова "Северного потока" без устранения утечки масла создает риск пожара или взрыва.

В российской компании утверждают, что подобная утечка фиксировалась и на другой турбине Siemens на "Северном потоке", что, по версии "Газпрома", свидетельствует о системности дефекта.

Спикер президента РФ также сказал, что на экономических совещаниях Путин обсуждает разные сценарии, но, по словам Пескова, реальные цифры дают повод для умеренного оптимизма.

Песков добавил, что "ведется титаническая работа по стабилизации экономики РФ на фоне санкций".

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При этом, как писал Bloomberg, российские чиновники и экономисты в частном правительственном отчете предупреждают о глубоком и длительном экономическом ущербе стране в результате санкций за вторжение в Украину.

Так, в отчете моделируются три сценария для российской экономики в последующие годы. Два из трех сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на уровень к 24 февраля только в конце десятилетия или позже.

По оценкам отчета, к 2025 году страну могут покинуть около 200 000 IТ-специалистов, что является первым официальным прогнозом роста оттока мозгов.