Газовый шантаж: Москва прямо заявляет о связи санкций и прекращении поставок газа в ФРГ

В Кремле заявили, что причиной полного прекращения поставок и закрытия газопровода Северный поток-1 между Германией и Россией стали санкции Запада.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время телефонной конференции с журналистами, передает Reuters.

Песков заявил, что санкции "вызывают хаос" относительно ремонтных работ на трубопроводе и отверг заявления о том, что Россия прекратила поставки в Европу как политический шаг.

В пятницу в "Газпроме" заявили, что в ходе проведения регламентных работ на агрегате на станции "Портовая" обнаружили утечку масла и до устранения проблемы газопровод будет полностью остановлен.

Кремль утверждает, что санкции нарушают способность Siemens Energy (ENR1n.DE), которая поставляет и обслуживает оборудование для трубопровода, помогать устранить эту утечку.

"Проблемы с поставкой газа возникли из-за санкций, введенных против нашей страны западными государствами, в частности Германией и Великобританией. Других причин, приводящих к проблемам со снабжением, нет", - уточнил спикер Кремля.

Он добавил, что в случае снятия санкций ремонтные работы завершатся легко и газоснабжение возобновится.

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Напоминаем:

На фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком-1" биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов в понедельник превысили 2800 долларов за тысячу кубометров, показав рост более чем на 30%.

2 сентября в российском "Газпроме" заявили, что в ходе проведения регламентных работ на агрегате на станции "Портовая" обнаружили утечку масла и до устранения проблемы газопровод будет полностью остановлен.

При этом компания Siemens Energy не видит технических причин, о которых заявил "Газпром", для остановки "Северного потока" на неопределенный срок.