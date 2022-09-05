В Москве заговорили об остановках в промышленности и "оттоке мозгов" из-за санкций - Bloomberg

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Российские чиновники и экономисты в частном правительственном отчете предупреждают о глубоком и длительном экономическом ущербе стране в результате санкции за вторжение в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg, которому удалось ознакомиться с документом, подготовленным для закрытой встречи чиновников РФ 30 августа.

Да, в отчете моделируются три сценария для российской экономики в последующие годы. Два из трех сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на уровень к 24 февраля только в конце десятилетия или позже.

По базовому сценарию в следующем году экономика упадет на 8,3% ниже уровня 2021 года, а по "стрессовому" сценарию по меньшей мере в 2024 году достигнет наибольшего падения в минус 11,9%. По всем сценариям давление санкций усиливается и к ним может присоединиться больше стран.

По оценкам отчета, к 2025 году страну могут покинуть около 200 000 ИТ-специалистов, что является первым официальным прогнозом роста оттока мозгов.

В отчете предупреждается об "уменьшении объемов производства в ряде экспортно-ориентированных секторов", начиная от нефти и газа и заканчивая металлургией, химической промышленностью и древесными изделиями. Хотя позже возможно некоторое восстановление, эти секторы перестанут быть движущими силами экономики.

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу, на главный экспортный рынок России, может стоить до 400 миллиардов рублей (6,6 миллиарда долларов) в год в виде утраченных налоговых поступлений. Полностью компенсировать потерю продаж новыми экспортными рынками не получится даже в среднесрочной перспективе.

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Как следствие, добычу придется сократить, что будет угрожать целям Кремля по расширению внутренних поставок газа, говорится в отчете. Отсутствие технологии, необходимой для заводов сжиженного природного газа, "критическое" и может помешать усилиям по строительству новых.

Планы Европы прекратить импорт российских нефтепродуктов (на регион приходится 55% нефтяного экспорта РФ) могут спровоцировать резкое сокращение производства, из-за чего внутренний рынок может столкнуться с дефицитом топлива.

При этом если мировая экономика скатится в рецессию, предупреждает отчет, Россия может пострадать от дальнейшего сокращения экспорта, поскольку спрос на ее продукцию исчезнет первым. Это может спровоцировать падение рубля и всплеск инфляции.

Относительно импорта, основным краткосрочным риском называется приостановка производства из-за отсутствия импортного сырья и комплектующих. В разрезе отраслей, наиболее импортозависимыми являются следующие:

Сельское хозяйство: 99% производства птицы и 30% продукции молочного скота зависят от импорта. Семена таких основных продуктов, как сахарная свекла и картофель, также в основном завозятся из-за границы, как и корма для рыб и аминокислоты;

Авиация : 95% пассажиропотока перевозится на самолетах иностранного производства и отсутствие доступа к импортным запасным частям может привести к сокращению флота, поскольку они выходят из эксплуатации;

Машиностроение : всего 30% станков российского производства, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос;

Фармацевтика : Около 80% внутреннего производства зависит от импортного сырья;

Транспорт : ограничения ЕС втрое повысили расходы на автомобильные перевозки;

Связь и ИТ: ограничения на SIM-карты могут привести к тому, что к 2025 году у России их не хватит, а ее телекоммуникационный сектор может отставать от мировых лидеров на пять лет в 2022 году.

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