Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 30% на фоне остановки "Северного потока"

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На фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком-1" биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов в понедельник превысили 2800 долларов за тысячу кубометров, показав рост более чем на 30%.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до €279 за 1 МВтч ($2853 за 1 тыс. куб. м).

В то же время, в пятницу, 2 сентября, торги закрылись на уровне $2213 за 1000 кубометров.

Рост цен начался на фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком".

2 сентября в российском "Газпроме"заявили, что в ходе проведения регламентных работ на агрегате на станции "Портовая" обнаружили утечку масла и до устранения проблемы газопровод будет полностью остановлен.

При этом компания Siemens Energy не видит технических причин, о которых заявил "Газпром", для остановки "Северного потока" на неопределенный срок.

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Экономическая правда