Азербайджанский NEQSOL Holding этой весной планировал приобрести Альфа-Банк Украина россиян Андрея Косогова, Михаила Фридмана и Петра Авена, но сделка так и не состоялась.

Об этом пишет Forbes Украина со ссылкой на трех собеседников: в одной из сторон переговоров, а также у НБУ и среди политического руководства страны.

Еще один высокопоставленный чиновник из госструктур подтвердил интерес к банку со стороны "азербайджанских инвесторов", но не назвал их имен.

"Формат, при котором NEQSOL мог стать владельцем "Альфы", предусматривал этап национализации - азербайджанские инвесторы должны приобрести банк у государства, а не у подсанкционных акционеров во главе с Михаилом Фридманом", - пишет издание со ссылкой на собеседников.

По информации двух из них, дело не пошло дальше разговоров из-за "специфики" NEQSOL: холдинг не стал даже начинать оформление сделки из-за возможных сложностей с подтверждением происхождения средств.

Разговоры о возможном изменении владельцев "Альфа-Банка Украина" начались еще в марте, сказал собеседник Forbes, близкий к руководству банка.

Возможная продажа "Киевстара" также не исключена, заявлял в интервью Forbes президент компании Александр Комаров.

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"Впрочем, прямая продажа украинских активов "Альфы" невозможна из-за санкций, объясняет чиновник из НБУ. Кроме этого, это очень сенситивный вопрос для украинских властей - если тесные связи акционеров "Альфы" с политическим руководством России не доказаны, то статус крупных налогоплательщиков в государству, пытающемуся уничтожить Украину, очевиден.

Поэтому "рабочим" вариантом продаж украинской "Альфы" была национализация с последующей быстрой (в течение нескольких дней) передачей банку новому владельцу, рассказывает собеседник из окружения Владимира Зеленского", - говорится в статье.

По данным Forbes, NEQSOL "появился на горизонте" как потенциальный инвестор почти сразу.

Как напоминает издание, азербайджанский холдинг уже покупал большие активы в Украине: телеком-гиганта "Vodafone Украина" за $848 млн в 2019-м, а в 2021-м начал соглашение по приобретению завода "Ивано-Франковскцемент", по оценке инвестбанкиров, мог стоить $400–500 млн.

"NEQSOL серьезно рассматривался как возможный покупатель "Альфы" в апреле. Но, в конце концов, сторонам объяснили, что это невозможно", - заявил один из участников переговоров.

"Объяснение двух собеседников Forbes, знакомых с деталями переговоров, - стороны не смогли получить гарантий, что NEQSOL предоставит достаточный пакет документов, подтверждающих происхождение средств холдинга", - говорится в статье.

Как объясняет Forbes, это важно по двум причинам. Во-первых, НБУ, согласование которого обязательно для банковских M&A, имеет более жесткие требования к покупателям в банковском секторе, чем, например, Антимонопольный комитет, говорит бывший директор департамента лицензирования Нацбанка Александр Бевз.

"К примеру, несколько лет назад при покупке банка одному из крупных украинских бизнесменов пришлось предоставлять документы, подтверждающие продажу недвижимости в 2006-м, рассказывает другой собеседник среди чиновников НБУ", - пишет издание.

Во-вторых, к соглашениям по продаже активов, принадлежащих подсанкционным предпринимателям, как правило, возникают вопросы у стран, наложивших санкции - чтобы M&A не была попыткой "опрокинуть" актив на связанных лиц. Фридман и Авен попали в санкционные списки Евросоюза и США.

При этом NEQSOL не аффилирован с "Альфа-Групп".

"Однако еще во время покупки Vodafone украинские СМИ подвергали сомнению, что официальный владелец холдинга Насиб Гасанов является реальным бенефициаром. Например, издание НВ со ссылкой на азербайджанского журналиста-расследователя отмечало, что Гасанов может быть связан с окружением президента Азербайджана Ильха. эту информацию", - напоминает издание.

Региональный директор NEQSOL в Украине Владимир Лавренчук не ответил на просьбу издания прокомментировать информацию об интересе холдинга к "Альфа-Банку Украина".

Отмечается, что на момент публикации Forbes не получил ответа и на запрос, отправленный на email-адрес NEQSOL, указанный на официальном сайте холдинга.

В то же время, в письменном ответе на вопрос о возможном соглашении прессслужба "Альфа-Банка" отметила, что "банк не комментирует слухи".

"Теоретически можно рассуждать о продаже, однако для этого должны быть реальные инвесторы с опытом в банковском бизнесе и понятным источником происхождения средств. Мы таких инвесторов пока не видим", - заявили в банке.

В ответ на запрос Forbes прессслужба НБУ сообщила, что регулятор действительно не получал документы от NEQSOL на поглощение Альфа-Банка. Трое собеседников, знакомых с деталями переговоров, отметили, что топ-чиновникам НБУ было известно об интересе азербайджанцев.

При этом сценарий с национализацией активов россиян все еще лежит на столе у ​​политического руководства Украины.

"Это касается не только Альфа-Банка, но и, по крайней мере, частично "Киевстара", - пишет издание со ссылкой на собеседника, близкого к Зеленскому.

"Из-за того, что "Киевстар" - часть крупной международной публичной компании, это уже совсем сложная история. Рабочего механизма пока нет", - резюмировал собеседник.

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Напоминаем:

Сумма предложенной докапитализации Альфа-Банк Украина в 1 млрд долл включает как возможную потребность в 500-600 млн долл на соблюдение норматива адекватности капитала в 2023 году, так и ресурс для увеличения кредитования.

Ранее WSJ написала, что российский олигарх Михаил Фридман хочет перевести 1 млрд долл. своего состояния в украинский "Альфа-банк", владельцем которого он является - таким образом он хочет достичь снятия санкций Британии.

"Альфа-Банк-Украина" предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману перевести в банк 1 млрд долларов своего личного состояния. О таком намерении было известно еще с мая, и тогда в НБУ отмечалось, что сумма в 1 млрд долларов вдвое превышает собственный капитал банка, который сейчас не испытывает острой потребности в капитале и располагает достаточной ликвидностью.

Ранее глава Нацагентства предотвращения коррупции Александр Новиков рассказывал, что Украина может рассмотреть процедуру выхода из-под санкций, в частности, путем передачи средств или активов Украине в "фонд покаяния". Однако Шурма в комментарии WSJ подчеркнул, что Украина будет рассматривать такое соглашение по снятию санкций только после окончания войны.

В мае суд наложил арест на активы кипрских компаний олигарха Михаила Фридмана на общую сумму более 12,4 млрд грн – из-за этих компаний Фридман и его бизнес владеет Альфа Банком. Сам Фридман отрицает обвинения правоохранителей о выводе через украинский Альфа-банк средств.

Также в июне сообщалось, что российский олигарх Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. В то же время, в компании олигарха такую информацию отвергают.

Экономическая правда