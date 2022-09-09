Фридман хочет "завести" в украинский Альфа-банк $1 миллиард в надежде на снятие санкций - WSJ

Российский олигарх Михаил Фридман хочет перевести 1 млрд долл. своего состояния в украинский "Альфа-банк", владельцем которого он является - таким образом он хочет достичь снятия санкций Британии.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом.

"Альфа-Банк-Украина" предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману перевести в банк 1 млрд долларов своего личного состояния. О таком намерении было известно еще с мая, и тогда в НБУ отмечалось, что сумма в 1 млрд долларов вдвое превышает собственный капитал банка, который сейчас не испытывает острой потребности в капитале и располагает достаточной ликвидностью.

Глава наблюдательного совета "Альфы" Роман Шпек заявлял, что акционеры, в частности Фридман, хотят поддержать банк, чтобы он "оставался управляемым и продолжал работать в пользу украинской экономики". Шпек отметил, что "Альфа-Банк Украина" направил свое предложение в Национальный банк в июне.

В комментарии WSJ он сообщил, что эти деньги будут использованы для финансирования важных проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.

При этом Шпек возразил, что предложенная передача средств имела целью обеспечить ослабление санкций. Фридман также возражал, что делал Украине предложение quid pro quo.

"Для нас это действительно важный экономический проект, и мы хотели бы избежать любых спекуляций, что Фридман и его партнеры хотят инвестировать 1 млрд долл. в Украину, чтобы получить что-то в другой стране", - сказал Шпек. "Я не считаю это спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь избежать или отменить санкции. Это совсем другой вопрос".

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Фридману понадобится специальное разрешение от ЕС, чтобы получить доступ и перевести деньги со своих счетов в Украину. На прошлой неделе "Альфа-Банк Украина" обратился в Совет Европы от его имени, сообщил Шпек.

Предприниматели и компании, попавшие под санкции, также обращаются к властям США, Британии и других западных государств, в поиске способов смягчить санкции, сохранить свое состояние и освободить замороженные активы.

По словам людей, осведомленных с этими дискуссиями, десятки попавших под санкции россиян рассматривают подобные шаги, чтобы избавиться от финансовых затруднений из-за санкций.

"Есть много сторон, которые обращаются в Минфин США и Государственные департаменты с просьбой исключить их из списков", — сказал Эрих Феррари, адвокат, ранее представлявший несколько известных целей санкций".

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что правительство в Киеве будет рассматривать предложение Фридмана только как часть более широкой структуры, которая может включать фонд, рассматриваемый для помощи Украине. "Это должен быть общий подход ко всем подсанкционным россиянам", - сказал Шурма.

"Цель санкций – не получить деньги от некоторых богатых россиян", – добавил он. "Цель санкций – создать достойное давление на элиты, чтобы они прекратили войну".

Михаил Фридман – российский олигарх, против которого из-за связей с властями РФ были наложены санкции ЕС и Британии после полномасштабного вторжения России в Украину. США наложили против Фридмана санкции еще в 2018 году. Фридман является основателем и главным акционером Letter One и "Альфа-групп", в который входит, в частности, "Альфа-банк" и Borjomi International. Кроме того, в Letter one входит нидерландская компания Veon, являющаяся акционером мобильного оператора "Киевстар".

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Напоминаем:

Ранее глава Нацагентства предотвращения коррупции Александр Новиков рассказывал, что Украина может рассмотреть процедуру выхода из-под санкций, в частности, путем передачи средств или активов Украине в "фонд покаяния". Однако Шурма в комментарии WSJ подчеркнул, что Украина будет рассматривать такое соглашение по снятию санкций только после окончания войны.

В мае суд наложил арест на активы кипрских компаний олигарха Михаила Фридмана на общую сумму более 12,4 млрд грн – из-за этих компаний Фридман и его бизнес владеет Альфа Банком. Сам Фридман отрицает обвинения правоохранителей о выводе через украинский Альфа-банк средств.

Также в июне сообщалось, что российский олигарх Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. В то же время, в компании олигарха такую информацию отвергают.





