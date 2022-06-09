Фрідман хоче отримати громадянство України і перереєструвати тут свій бізнес

Російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України.

Про це очільник Нацагентства запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Forbes Україна.

"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – розповів він. Сам Фрідман народився у Львові у 1964 році.

За словами Новікова, перереєстрація бізнесу є вигідною для України, адже вона означає додаткові податки. "Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин", – додав голова НАЗК.

Крім того, розповів очільник агентства, санкції будуть накладені на всіх російських олігархів, якщо вони не засудять російську війну проти України та президента РФ Владіміра Путіна публічно, а також не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донецькою та Луганською областями.

Новіков розповів, що група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб. В рамках цього буде розглянута можлива процедура виходу з-під санкцій, зокрема шляхом передачі коштів чи активів у "фонд покаяння".

"Поки триває обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення прийматиме президент України", – резюмував голова НАЗК.