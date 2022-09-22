В "Альфа-банке" рассказали, что предполагает план докапитализации на 1 миллиард долларов

Сумма предложенной докапитализации Альфа-Банк Украина в 1 млрд долл включает как возможную потребность в 500-600 млн долл на соблюдение норматива адекватности капитала в 2023 году, так и ресурс для увеличения кредитования.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек.

"По нашим наблюдениям и оценкам ситуации у клиентов, Альфа-Банк Украина может потребоваться $500-600 млн в течение следующего года для поддержания стабильно высоких нормативов адекватности капитала.

Но все зависит от развития ситуации на фронте, состояния экономики, доходов украинцев, состояния активов клиентов", – сказал Шпек.

Он добавил, что банк остается операционно прибыльным, а его убытки связаны с дополнительным резервированием, поэтому в случае улучшения ситуации и расформирования резервов сегодняшние средства в поддержку капитала могут быть в будущем также направлены на кредитование.

"Нас признали системно важным, и мы хотим остаться системно важным и в послевоенном восстановлении страны и ее экономики. А для того, чтобы кредитовать, нужен капитал, а не только техническое соответствие нормативам", - сказал также Шпек.

Он считает, что проблема доформирования резервов и соблюдения норматива достаточности капитала из-за развязанной РФ полномасштабной войны предстанет перед большинством банков в Украине.

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По словам Шпека, в случае реализации на практике докапитализации на $1 млрд банк сможет принять участие в финансировании приоритетных проектов, установленных правительством.

Глава наблюдательного совета банка также заявил, что ключевой целью докапитализации является не снятие санкций с акционеров, а развитие банка и его коллектива.

"Учитывая инсинуации вокруг этой темы, хотел бы отметить, что наши акционеры ни в коей мере не выдвигают инвестирование $1 млрд в Украину как условие снятия с них персональных санкций, о чем четко коммуникируют регуляторным органам. Поэтому разговоры о "покупке индульгенции" не имеют никаких оснований", - убеждает Шпек.

По данным Нацбанка Украины, "Альфа-Банк Украина" на 1 июля 2022 года по размеру общих активов занимал 7-е место (112,67 млрд грн) среди 68 действующих в стране банков.

Его чистый убыток по итогам января-июля 2022 составил 3,52 млрд грн. На финрезультат банка повлияли отчисления в резервы на уровне 8,357 млрд грн.

По данным банка, его крупнейшими акционерами опосредованно являются Андрей Косогов (40,9614%, к нему после войны перешли попавшие под санкции пакеты Германа Хана и Алексея Кузьмичева), Михаил Фридман (32,86%) и Петр Авен (12, 4018) %), а также UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%) и "Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний" (3,8736%).

Болгарский экс-министр финансов, исполнительный директор Группы финансовых рынков Лондонской школы экономики и технический советник Еврокомиссии Симеон Дянков, по согласованию с НБУ, являются доверенным лицом Нацбанка из попавших под санкции пакетов Косогова, Фридмана и Авена.

В начале июня Дянков сообщил о работе банка по получению разрешения регуляторов, чтобы провести докапитализацию за счет субординированного долга на $1 млрд из средств попавших под санкции отдельных его акционеров.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Forbes Украина" заявил, что Альфа-Банк Украина нуждается в докапитализации на $1 млрд, и если актив национализировать, то эту сумму придется заплатить государству.

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Напоминаем:

Ранее WSJ написала, что российский олигарх Михаил Фридман хочет перевести 1 млрд долл. своего состояния в украинский "Альфа-банк", владельцем которого он является - таким образом он хочет достичь снятия санкций Британии.

"Альфа-Банк-Украина" предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману перевести в банк 1 млрд долларов своего личного состояния. О таком намерении было известно еще с мая, и тогда в НБУ отмечалось, что сумма в 1 млрд долларов вдвое превышает собственный капитал банка, который сейчас не испытывает острой потребности в капитале и располагает достаточной ликвидностью.

Ранее глава Нацагентства предотвращения коррупции Александр Новиков рассказывал, что Украина может рассмотреть процедуру выхода из-под санкций, в частности, путем передачи средств или активов Украине в "фонд покаяния". Однако Шурма в комментарии WSJ подчеркнул, что Украина будет рассматривать такое соглашение по снятию санкций только после окончания войны.

В мае суд наложил арест на активы кипрских компаний олигарха Михаила Фридмана на общую сумму более 12,4 млрд грн – из-за этих компаний Фридман и его бизнес владеет Альфа Банком. Сам Фридман отрицает обвинения правоохранителей о выводе через украинский Альфа-банк средств.

Также в июне сообщалось, что российский олигарх Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину. В то же время, в компании олигарха такую информацию отвергают.

Экономическая правда