Новости 22 сентября: расследование по "Роттердам+" завершено, новые санкции против РФ

О "Роттердам+". Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+" как незаконное и необоснованное.

При этом руководитель САП полностью изменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования".

НАБУ и САП 22 сентября завершили расследование по делу "Роттердам+" и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

О новых санкциях против РФ. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации за агрессивную войну против Украины.

Европейский Союз может принять новый пакет санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину уже 6-7 октября, когда состоится заседание Европейского совета, а Европейская комиссия внесет соответствующие предложения на следующей неделе.

Об "Альфа-банке". Сумма предложенной докапитализации Альфа-Банк Украина в 1 млрд долл включает как возможную потребность в 500-600 млн долл на соблюдение норматива адекватности капитала в 2023 году, так и ресурс для увеличения кредитования.

О ТЭС. За последние две недели стремительно увеличивается количество энергоблоков тепловых электростанций (ТЭС), которые находятся в аварийных ремонтах.

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Об ОГТСУ. Уволенный с должности главы Оператора ГТС Украины Сергей Макогон готовит иск, чтобы обжаловать это решение.

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Концерн AB InBev еще в апреле заявил о продаже доли в совместном предприятии турецким партнерам с Efes, но до сих пор о сделке ничего не слышно. Напротив, совместное предприятие турок и бельгийцев расширило производство в РФ.(укр)