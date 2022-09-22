Энергоблоки ТЭС массово выводятся в аварийные ремонты – "Укрэнерго"

За последние две недели стремительно увеличивается количество энергоблоков тепловых электростанций (ТЭС), которые находятся в аварийных ремонтах.

Об этом заявляют в "Укрэнерго".

Там отмечают, что подобная тенденция наблюдалась и в предыдущий отопительный сезон.

"Однако сейчас совокупная мощность находящихся в аварийном ремонте энергоблоков ТЭС ежедневно вдвое и больше превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Количество энергоблоков, ранее не работавших из-за отсутствия топлива, пока уменьшилось", - подчеркивает "Укрэнерго".

"В энергосистеме Украины началось сезонное увеличение потребления электроэнергии. Несмотря на отсутствие производства электроэнергии на Запорожской АЭС, собственная генерация покрывает все потребности украинских потребителей, а также обеспечивает экспорт электроэнергии в Европу", - говорится также в сообщении.

"НЭК "Укрэнерго" как оператор системы передачи отмечает, что для успешного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов генерирующие компании должны обеспечивать бесперебойную работу тепловой генерации.

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Поэтому нужно сделать все необходимое для завершения подготовки энергоблоков к зиме и надежной работы энергосистемы в этот период. Ненадлежащее исполнение этих мер ставит под угрозу надежность энергоснабжения украинских потребителей и стабильность экспорта электроэнергии из Украины и ЕС в осенне-зимний период", - говорится в позиции "Укрэнерго".

Экономическая правда