Фонд гарантирования выставил на продажу недвижимость "Проминвестбанка" в Киеве: дата аукционов

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил, что 20 сентября в системе Prozorro.Продажи состоятся аукционы по продаже двух объектов недвижимости - активы находятся на балансе ПАО "Проминвестбанк", ныне ликвидируемого Фондом.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Речь идет о двух объектах недвижимости, расположенных на левом берегу р. Днепр в городе Киеве - активы на торги выставляются впервые.

Так, на продажу выставили лот №G22N021283: нежилой дом (букв. А), коммерческая недвижимость, офисная, общей площадью 2152 кв.м, расположена по адресу: г. Киев, улица Драгоманова, дом 21-А.

"Среди преимуществ выставленного на продажу объекта - выгодное месторасположение: находится в пешей доступности к двум станциям метро - "Позняки" и "Харьковская", рядом - парки (фитнес-парк, скейт-парк), озера, торговый центр, заведения питания , спорткомплексы, аптеки и т.д.", - говорят в Фонде.

При этом, начальная цена реализации – 54,9 млн грн.

все фото: фгвфл

Подробная информация об активах и условиях участия в торгах – по ссылке. Публичные паспорта активов доступны для просмотра – здесь.

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Также на продажу выставили лот №G22N021284: нежилой дом, коммерческая недвижимость, офисная, общей площадью 1 623,2 кв.м, расположенный по адресу: г. Киев, улица Красноткацкая, дом 29а.

Находится в пешей доступности к станции метро "Черниговская", рядом - супермаркеты, заведения питания, почтовые отделения, аптеки и т.д.

Сообщается, что начальная цена реализации – 31,9 млн грн.

Подробная информация об активах и условиях участия в торгах – по ссылке. Публичные паспорта активов доступны для просмотра – здесь.

В Фонде объяснили, что торги пройдут "по английской модели аукциона, открыто и прозрачно". Участие в аукционах могут принять юридические и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Средства, вырученные от продажи активов, ФГВФЛ направит на расчеты с кредиторами ПАО "Проминвестбанк".

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает продажу активов "Проминвестбанка", который государство национализирует из-за связей с Россией.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает продажу активов ПАО "Проминвестбанк", который государство национализирует через связи с государством-агрессором.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукционы в системе Prozorro.Продажи право аренды 5 объектов находящегося в ликвидации Проминвестбанка.

Совет национальной безопасности и обороны решил национализировать корпоративные права украинских "дочек" российских Сбербанка и ВЭБ.РФ, на это дано 10 дней с момента введения в действие указа Зеленского.

Речь идет о зарегистрированных в Украине банках "Международный резервный банк" и Проминвестбанке (99,772644% акций принадлежит российской госкомпании "ВЭБ.РФ", или "Внешэкономбанк").

Относительно "Проминвестбанка" изымается долг "Укрзализныци" на сумму 6,7 млрд грн с процентами (232 млн долларов)

Кроме того, национализируется право требования долга российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ" к своим украинским "дочкам" на сумму 14,9 млрд грн и 0,9 млрд грн в эквиваленте. Это значит, что украинские "дочки" не должны будут ничего возвращать материнским структурам.

Процесс изъятия активов "МР банка" (ранее "Сбербанк") и "Проминвестбанка", принадлежавших российским государственным "Сбербанку" и "ВЭБ.РФ", приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет.

Экономическая правда