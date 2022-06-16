Недвижимость Проминвестбанка впервые выставили на аукцион по аренде

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукционы в системе Prozorro. Продажи за право аренды 5 объектов Проминвестбанка, находящегося в ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что первые аукционы по передаче в аренду недвижимого имущества Проминвестбанку пройдут 17 июня в системе Prozorro.Продажи.

"Это первые аукционы по аренде имущества банков, переданные в управление Фонда гарантирования вкладов со дня введения военного положения в Украине", - отмечают в Фонде.

Среди 5 лотов два объекта расположены в Киеве: речь идет о праве аренды части площадей подвала, первого и второго этажей общей площадью 1,85 тыс. кв. м имущественного комплекса на ул. Рижская, 12 и право аренды части крыши нежилого дома площадью 3 кв. м на Малоподвальной, 8.

Кроме того, еще один лот касается объекта в Киевской области: раво аренды нежилого помещения площадью 264,8 кв. м в Обухове на ул. Киевская,119/7.

Также на торги выставили право аренды на два объекта в Днепропетровской области: части первого этажа площадью 2,2 тыс. кв. м в помещении, расположенном в г. Никополь по проспекту Трубников, 11 б, а также части первого этажа площадью 192,6 кв. м в здании в Днепре, ул. Воскресенская, 17 в.

При этом срок аренды каждого из этих объектов составляет 6 месяцев.

Аукционы по передаче в аренду недвижимости пройдут по голландской модели, то есть с пошаговым снижением стартовой цены.

Ликвидация Проминвестбанка начата 25 февраля на основании решения правления НБУ и решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов.

Напомним:

Процесс изъятия активов МР банка (ранее Сбербанк) и Проминвестбанка, принадлежавших российским государственным Сбербанку и ВЭБ.РФ приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет.

Экономическая правда