Государство уже месяц не может национализировать 26 миллиардов у "дочек" российских госбанков

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Процесс изъятия активов МР банка (ранее Сбербанк) и Проминвестбанка, принадлежавших российским государственным Сбербанку и ВЭБ.РФ приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет.

Об этом свидетельствует информация, предоставленная Национальным банком Украины в ответ на запрос ЭП.

12 мая Верховная Рада приняла специальный закон, который приводил в действие решение СНБО, а 19 мая этот закон вступил в силу. С этого времени прогресса во взыскании активов "дочек" российских госбанков не было.

"Согласно принятому законодательству, по состоянию на 13 июня 2022 г. в доход государства должно быть перечислено 11,065 млрд грн (гривневый эквивалент валютных средств) и 5,8 млрд грн. средств МР Банка и 259,2 млн грн. - ФИО. Также конфискации подлежат 8540205 ОВГЗ на общую номинальную стоимость 8,54 млрд грн", — объясняют в Нацбанке.

Там отмечают, что конфискованные в МР банке и Проминвестбанке активы должны поступить на специальный счет, который должен открыть государственное предприятие Национальный фонд инвестиций, которое правительство создало еще 31 марта. Как следует из ответа Нацбанка, пока этот счет открыт не был.

"Закон, определяющий основные подходы принудительного изъятия российских активов, вступил в силу еще 19 мая 2022 года. Мы ожидаем, что конфискация произойдет как можно скорее. Убеждены, что активы банков, принадлежащих государству-агрессору, должны работать в пользу Украины", - добавили в регуляции.

О каких именно активах идет речь?

Отметим, что своим решением Совет нацбезопасности и обороны, а затем президент и парламент конфисковали в доход государства:

100% акций неплатежеспособных МР банка и 99,77% акций Проминвестбанка;

Права требования материнских структур: "Сбербанк России" к "МР банку" на 11,89 млрд грн и "ВЕБ.РФ" к "Проминвестбанку" на 934,9 млн грн;

Непогашенные кредитные требования этих банков к государственным предприятиям, в частности требования МР Банка к Донецкой железной дороге - на 166 млн долл.; "Электровашмаша" – на 517 млн грн; госкомпании "Артем" – 205 млн грн; "Заря"-"Машпроект" – 2,33 млрд грн, а также права требования по кредиту Укрзализныци в "Проминвестбанке" на 231,6 млн долларов;

Другие финансовые активы "МР банка": 16,8 млрд грн (из них 3 млрд грн остаются ФГВФЛ для выплат вкладчикам и покрытие расходов ФГВФЛ на ликвидацию финучреждения), а также ОВГЗ – 9 млрд грн; прочие финансовые активы ФИО: 0,2 млрд грн.

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