Государство начинает продажу активов Проминвестбанка – "дочки" российского ВЭБ.РФ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает продажу активов ПАО "Проминвестбанк", который государство национализирует через связи с государством-агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Первым лотом, выставленным на аукцион, являются права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами.

Аукцион состоится уже 1 августа в системе Prozorro.Продажи.

В состав лота входят кредитные требования двух юридических лиц. Общая задолженность по лоту составляет 5,8 млрд. грн.

Отмечается, что для обеспечения по кредитным договорам оформлено:

недвижимость промышленного назначения общей площадью 10370 кв. м.;

оборудование в составе целостного имущественного комплекса (обогатительного комбината);

оборудование производственной инфраструктуры, автотранспорт и спецтехника в Новомиргородском р-не Кировоградской области.

А также корпоративные права, составляющие 100% доли в уставном капитале одного из заемщиков, и финансовое поручение юридического и физических лиц.

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Группа компаний специализируется на добыче и обогащении титанового сырья.

Начальная цена лота – 5,8 млрд. грн. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, России или лиц, связанных с государством-агрессором.

Полученные от продажи ликвидируемых активов банков Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукционы в системе Prozorro.Продажи право аренды 5 объектов находящегося в ликвидации Проминвестбанка.

Совет национальной безопасности и обороны решил национализировать корпоративные права украинских "дочек" российских Сбербанка и ВЭБ.РФ, на это дано 10 дней с момента введения в действие указа Зеленского.

Речь идет о зарегистрированных в Украине банках "Международный резервный банк" и Проминвестбанке (99,772644% акций принадлежит российской госкомпании "ВЭБ.РФ", или "Внешэкономбанк").

Относительно "Проминвестбанка" изымается долг "Укрзализныци" на сумму 6,7 млрд грн с процентами (232 млн долларов)

Кроме того, национализируется право требования долга российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ" к своим украинским "дочкам" на сумму 14,9 млрд грн и 0,9 млрд грн в эквиваленте. Это значит, что украинские "дочки" не должны будут ничего возвращать материнским структурам.

Процесс изъятия активов "МР банка" (ранее "Сбербанк") и "Проминвестбанка", принадлежавших российским государственным "Сбербанку и "ВЭБ.РФ", приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет.