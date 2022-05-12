Украина национализирует "дочки" Сбербанка и Проминвестбанка - решение СНБО
Четверг, 12 мая 2022, 11:44
Совет национальной безопасности и обороны решил национализировать украинские "дочки" российских Сбербанка и Проминвестбанка, на это дано 10 дней с момента введения в действие указа Зеленского.
Об этом говорится в документах к законопроекту №7371 на сайте Верховной Рады.
Так, речь идет о зарегистрированных в Украине банках "Международный резервный банк" (также - IR Bank, 100% уставного капитала принадлежит российскому Сбербанку) и Проминвестбанк (99,772644% акций принадлежит российской госкомпании "ВЭБ. РФ", или "Внешэкономбанк").
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