Государство продолжает продавать активы Проминвестбанка – "дочки" российского ВЕБ.РФ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает продажу активов "Проминвестбанка", который государство национализирует из-за связей с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Аукцион по продаже активов состоится 10 августа в системе Prozorro.Продажи. На торги были выставлены права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами.

Отмечается, что для обеспечения по кредитным договорам оформлено:

имущественные комплексы по переработке молока общей площадью 52,2 тыс. кв. м с земельными участками общей площадью более 9,5 га, оборудованием и автотранспортом в Киевской, Полтавской, Винницкой и Николаевской областях;

жилая недвижимость с земельными участками общей площадью около 1,4 тыс. кв. м и 0,4 гектаров в Васильковском районе Киевской области.

А также в залог оформлены товары в обороте и доли в уставном капитале четырех обществ.

Общая задолженность по кредитному договору составляет 329,3 млн. грн. Заемщиком является юридическое лицо, которое входит в группу компаний, лидера по переработке молока в Украине. Продукция этой компании экспортировалась во многие страны мира.

Напоминаем:

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает продажу активов ПАО "Проминвестбанк", который государство национализирует через связи с государством-агрессором.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукционы в системе Prozorro.Продажи право аренды 5 объектов находящегося в ликвидации Проминвестбанка.

Совет национальной безопасности и обороны решил национализировать корпоративные права украинских "дочек" российских Сбербанка и ВЭБ.РФ, на это дано 10 дней с момента введения в действие указа Зеленского.

Речь идет о зарегистрированных в Украине банках "Международный резервный банк" и Проминвестбанке (99,772644% акций принадлежит российской госкомпании "ВЭБ.РФ", или "Внешэкономбанк").

Относительно "Проминвестбанка" изымается долг "Укрзализныци" на сумму 6,7 млрд грн с процентами (232 млн долларов)

Кроме того, национализируется право требования долга российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ" к своим украинским "дочкам" на сумму 14,9 млрд грн и 0,9 млрд грн в эквиваленте. Это значит, что украинские "дочки" не должны будут ничего возвращать материнским структурам.

Процесс изъятия активов "МР банка" (ранее "Сбербанк") и "Проминвестбанка", принадлежавших российским государственным "Сбербанку" и "ВЭБ.РФ", приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет.