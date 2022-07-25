Государство продолжает продавать активы Проминвестбанка – "дочки" российского ВЕБ.РФ
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продолжает продажу активов "Проминвестбанка", который государство национализирует из-за связей с Россией.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Аукцион по продаже активов состоится 10 августа в системе Prozorro.Продажи. На торги были выставлены права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами.
Отмечается, что для обеспечения по кредитным договорам оформлено:
- имущественные комплексы по переработке молока общей площадью 52,2 тыс. кв. м с земельными участками общей площадью более 9,5 га, оборудованием и автотранспортом в Киевской, Полтавской, Винницкой и Николаевской областях;
- жилая недвижимость с земельными участками общей площадью около 1,4 тыс. кв. м и 0,4 гектаров в Васильковском районе Киевской области.
А также в залог оформлены товары в обороте и доли в уставном капитале четырех обществ.
Общая задолженность по кредитному договору составляет 329,3 млн. грн. Заемщиком является юридическое лицо, которое входит в группу компаний, лидера по переработке молока в Украине. Продукция этой компании экспортировалась во многие страны мира.
Напоминаем:
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает продажу активов ПАО "Проминвестбанк", который государство национализирует через связи с государством-агрессором.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукционы в системе Prozorro.Продажи право аренды 5 объектов находящегося в ликвидации Проминвестбанка.
Совет национальной безопасности и обороны решил национализировать корпоративные права украинских "дочек" российских Сбербанка и ВЭБ.РФ, на это дано 10 дней с момента введения в действие указа Зеленского.
Речь идет о зарегистрированных в Украине банках "Международный резервный банк" и Проминвестбанке (99,772644% акций принадлежит российской госкомпании "ВЭБ.РФ", или "Внешэкономбанк").
Относительно "Проминвестбанка" изымается долг "Укрзализныци" на сумму 6,7 млрд грн с процентами (232 млн долларов)
Кроме того, национализируется право требования долга российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ" к своим украинским "дочкам" на сумму 14,9 млрд грн и 0,9 млрд грн в эквиваленте. Это значит, что украинские "дочки" не должны будут ничего возвращать материнским структурам.
Процесс изъятия активов "МР банка" (ранее "Сбербанк") и "Проминвестбанка", принадлежавших российским государственным "Сбербанку" и "ВЭБ.РФ", приостановился 19 мая. Государство до сих пор не конфисковало 25,6 млрд грн активов этих финучреждений в бюджет.