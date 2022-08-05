В порт "Черноморск" в субботу впервые с февраля прибудет судно под загрузку
В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания 6 августа ожидается прибытие в порт "Черноморск" первого судна под погрузку.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
"Судно FULMAR S – это первое с момента полномасштабного вторжения россии судно, которое заходит в наш порт под загрузку. Гаранты договоренностей – Турции и ООН – подтвердили возможность захода судна в порт Черноморска", - заявил министр Александр Кубраков.
Конечный пункт назначения судна после загрузки – порт "Искендерун" в Турции.
"Планируем оперативную загрузку судна и отправку его в порт назначения. Вместе с тем, мы готовы обеспечивать способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц", - добавил министр.
Отмечается, что на сегодняшний день еще 13 судов ждут отправления из украинских портов.
"Рассчитываем, что с помощью гарантов Инициативы в ближайшее время сможем экспортировать 3 и более миллионов тонн агропродукции из портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" в месяц", - заявил Кубраков.
Напомним:
Ранее представители Совместного координационного центра в Стамбуле проверили первое судно, направляющееся в украинский порт для загрузки зерном.
Первым судном, которое пройдет зерновым коридором в направлении Украины, стал сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса.
В рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел первый караван с украинским продовольствием.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 августа, еще три судна отправятся из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов, в том числе зерна.
Представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.
После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.
1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
Это впервые с начала полномасштабного российского вторжения зерновоз отправился из одесского порта. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.
Экономическая правда