В порт "Черноморск" в субботу впервые с февраля прибудет судно под загрузку

фото: мининфраструктуры

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания 6 августа ожидается прибытие в порт "Черноморск" первого судна под погрузку.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Судно FULMAR S – это первое с момента полномасштабного вторжения россии судно, которое заходит в наш порт под загрузку. Гаранты договоренностей – Турции и ООН – подтвердили возможность захода судна в порт Черноморска", - заявил министр Александр Кубраков.

Конечный пункт назначения судна после загрузки – порт "Искендерун" в Турции.

"Планируем оперативную загрузку судна и отправку его в порт назначения. Вместе с тем, мы готовы обеспечивать способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц", - добавил министр.

Отмечается, что на сегодняшний день еще 13 судов ждут отправления из украинских портов.

"Рассчитываем, что с помощью гарантов Инициативы в ближайшее время сможем экспортировать 3 и более миллионов тонн агропродукции из портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" в месяц", - заявил Кубраков.

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Напомним:

Ранее представители Совместного координационного центра в Стамбуле проверили первое судно, направляющееся в украинский порт для загрузки зерном.

Первым судном, которое пройдет зерновым коридором в направлении Украины, стал сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса.

В рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел первый караван с украинским продовольствием.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 августа, еще три судна отправятся из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов, в том числе зерна.

Представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.

После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

Это впервые с начала полномасштабного российского вторжения зерновоз отправился из одесского порта. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

Экономическая правда