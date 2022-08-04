В пятницу из украинских портов выйдут еще три судна с зерном
В пятницу, 5 июля, еще три судна отправятся из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов, в том числе зерна.
Об этом министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал в четверг вечером, пишет турецкая служба CNN.
"В результате напряженной работы Координационного центра завтра (5 августа – ЭП) в рамках отгрузки зерна из портов Украины планируется отправиться 3 судна. Кроме того, после проверки ожидается движение в Украину пустого судна из Стамбула", – заявил Акар.
Акар также сообщил, что пустое судно, как ожидается, направится в Украину после осмотра в Стамбуле.
Заметим, что десять судов в портах "Одесса" и "Черноморск" уже загружены зерном и готовы к отправке.
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Напоминаем:
Представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.
После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.
1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
Это впервые с начала полномасштабного российского вторжения зерновоз отправился из одесского порта. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.