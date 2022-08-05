В рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел первый караван с украинским продовольствием.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.

"Сегодняшним караваном полноценно запускаем "зерновую инициативу" в порту "Черноморск".

Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка. Для этого планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц", – заявил министр Александр Кубраков.

"Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель - полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку. Наша цель - 3 и более млн тонн агропродукции ежемесячно из портов "Одесса" , "Черноморск" и "Южный", – добавил министр.

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Отмечается, что украинские порты получают заявки на судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку.

Начало работы с ними позволит запустить работу портов как на выход, так и на запад под загрузку, добавляют в Мининфраструктуры.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 августа, еще три судна отправятся из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов, в том числе зерна.

Представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.

После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

Это впервые с начала полномасштабного российского вторжения зерновоз отправился из одесского порта. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.

Экономическая правда