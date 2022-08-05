В Стамбуле проверили первое судно, следующее по "зерновому коридору" в Украину

Представители Совместного координационного центра в Стамбуле проверили первое судно, направляющееся в украинский порт для загрузки зерном.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Первым судном, которое пройдет зерновым коридором в направлении Украины, стал сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса.

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı FULMAR S isimli boş geminin Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimi tamamlandı. pic.twitter.com/vzVLxG3atX August 5, 2022

Отмечается, что он будет загружаться продовольствием в порту Черноморск.

Напоминаем:

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В рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел первый караван с украинским продовольствием.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 5 августа, еще три судна отправятся из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов, в том числе зерна.

Представители Украины, Турции, ООН и России в Совместном координационном центре завершили инспекцию первого судна с зерном, которое вышло из Украины 1 августа.

После досмотра судно должно доставить груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

Это впервые с начала полномасштабного российского вторжения зерновоз отправился из одесского порта. Это стало возможным благодаря достигнутым в Стамбуле договоренностям при посредничестве Турции и ООН.