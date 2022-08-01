Cудно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи вийшло з Одеського порту.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"UPD: Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту", - додав він до свого допису, що вихід судна плануєтся о 9:15 у понеділок.

"Я вдячний Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах.

У портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення росії. Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією.

У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - додав міністр.

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Нагадаємо:

У Мінінфраструктури України раніше заявили, що 1 серпня о 9:15 з порту "Одеса" очікується вихід першого судна з українським продовольством.

У Туреччині заявили, що перше судно з зерном має вийти з порту Одеси вранці у понеділок 1 серпня.

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Економічна правда