О Газпроме. Российский "Газпром", начиная с мая, сжигает газ вблизи компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала

О приватизации. В Украине с 1 сентября планируется массово запустить процесс приватизации.

О турбинах. Российский "Газпром" требует гарантий от Канады, Великобритании и ЕС, что турбины газопровода "Северный поток" не подпадают под экспортные ограничения санкций

О контрафакте. Государственная таможенная служба пояснила, что сожжение контрафактной техники Apple является требованием правообладателя и единственный законный путь

О макрофине. Европейский Союз, несмотря на трудности, намерен выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере восьми миллиардов евро до сентября.

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