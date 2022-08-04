Новости 4 августа: Газпром сжигает газ вместо поставок в ЕС, старт приватизации в сентябре
О Газпроме. Российский "Газпром", начиная с мая, сжигает газ вблизи компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала
О приватизации. В Украине с 1 сентября планируется массово запустить процесс приватизации.
О турбинах. Российский "Газпром" требует гарантий от Канады, Великобритании и ЕС, что турбины газопровода "Северный поток" не подпадают под экспортные ограничения санкций
О контрафакте. Государственная таможенная служба пояснила, что сожжение контрафактной техники Apple является требованием правообладателя и единственный законный путь
О макрофине. Европейский Союз, несмотря на трудности, намерен выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере восьми миллиардов евро до сентября.
Эксклюзивы ЭП
Почему в Украине не работает механизм взимания активов россиян и их пособников
Через два месяца с момента принятия соответствующего закона государственные органы не подали ни одного заявления в суд о взыскании активов страны-агрессора. Почему так произошло и как должна работать конфискация?
Турция, Грузия, Эмираты. Как из-за нашествия россиян дорожает недвижимость по всему миру
Россияне скупают недвижимость по всему миру. Какие страны испытали наибольшую экспансию и как это изменило тамошние рынки.