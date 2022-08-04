"Газпром" вимагає роз’яснень від ЄС, Канади та Британії щодо санкцій на експорт турбіни для "Північного потоку"

Російський "Газпром" вимагає гарантій від Канади, Великої Британії та ЄС, що турбіни газопроводу "Північний потік" не підпадають під експортні обмеження санкцій.

Про це йдеться у заяві оператора в Telegram.

У попередньому повідомленні компанії йшлося, що "Газпром" не забиратиме турбіну з Німеччини через санкції.

Тепер у компанії додали, що газові турбіни компресорної станції "Портова" мають проходити капітальний ремонт у заводських умовах раз на три роки. Контракт на ремонт двигунів у Канаді підписано з британською компанією Industrial Turbine Company (UK) Limited, яка входить до групи компаній Siemens Energy.

У "Газпромі" наголошують, що за умовами контракту газову турбіну потрібно було відправити відразу до Росії, а не до Німеччини.

"Канадська влада видала документи на вивіз двигуна <...> компанії Siemens Energy Canada Limited, яка не є стороною контракту. У разі транспортування двигуна до Росії існує ризик, що канадська влада може вважати це порушенням або обходом умов виданого дозволу. Це може призвести до відкликання дозволу та неможливості ремонту в Канаді інших двигунів КС Портова", – йдеться в заяві компанії.

Крім цього, така операція може порушувати санкційний Регламент ЕС 833/2014. А також, оскільки стороною контракту є британська компанія, до неї застосовуються вимоги законодавства Великої Британії, в тому числі санкційних обмежень.

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"За відсутності офіційних роз'яснень ЄС та Великобританії з питань застосування санкцій немає ясності, що ремонт та транспортування газотурбінних двигунів для КС "Портова" не підпадають під експортні обмеження… Таким чином, санкційні режими Канади, ЄС, Великобританії та невідповідність існуючій ситуації чинним контрактним зобов'язанням з боку Siemens роблять постачання двигуна №073 на КС "Портова" неможливим", – резюмували в "Газпромі".

Нагадуємо:

Російська компанія "Газпром" у середу заявила, що через санкції країн Заходу постачання Росії турбіни для "Північного потоку", яка перебувала в Канаді, неможливе.

Раніше заступник голови російської газової компанії "Газпром" Віталій Маркелов заявив, що постачання турбіни до Німеччини замість Росії після ремонту в Канаді порушує умови чинного контракту та створює ризики санкцій з боку ЄС, крім того, Siemens під час ремонту усунула не більше чверті всіх несправностей.

Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції. "Газпром" заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.