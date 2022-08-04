Туреччина, Грузія, Емірати. Як через навалу росіян дорожчає нерухомість по всьому світу

Росіяни скуповують нерухомість по всьому світу. Які країни зазнали найбільшої експансії та як це змінило тутешні ринки.

Нова хвиля еміграції

У 1917 році, після падіння російської монархії та захоплення більшовиками влади у Кремлі почався процес, відомий як "біла еміграція". За різними оцінками, тоді територію колишньої Російської імперії покинули від одного до п'яти мільйонів осіб.

Через 100 років історія повторюється. І хоча причини й наслідки міграції та мотиви переселенців суттєво відрізняються від подій минулого сторіччя, темпи виїзду громадян Росії є порівнюваними.

З початком великої війни Росії проти України десятки тисяч росіян попрямували в "безвізові" країни ближнього зарубіжжя – або "пересидіти", або осісти на новому місці. Самі росіяни надають перевагу слову "релокація", від англійського relocate – переселення.

В останні дні лютого та перші дні березня мешканці країни-агресора активно шукали інформацію про виїзд з РФ, свідчать дані сервісів Google Trends та "Яндекс Вордстат".

Здебільшого росіян цікавили найближчі до них країни: Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія та Туреччина. Така вибірковість насамперед пов'язана з масштабними санкціями, запровадженими країнами Європейського Союзу проти авіакомпаній із РФ та обмеженнями на в'їзд для її громадян.

За різними оцінками, з 24 лютого Росію залишили від 150 тисяч до 776 тисяч осіб. І як показало опитування Університету Гельсінкі та проєкту OK Russians 57% мігрантів – це молоді люди віком до 35 років, а 68% – поїхали "надовго або назавжди".

Куди тікали громадяни країни-агресора? Країни-лідери із прийому російських мігрантів за цей період – Туреччина (майже 25% респондентів), Грузія (23%) та Вірменія (15%).

Приємним наслідком хвилі російської міграції для країн-реципієнтів став приплив трудових ресурсів та платників податків. З іншого боку, така експансія спровокувала різке подорожчання вартості оренди житла та цін на квартири.

Туреччина

У червні 2022 року продажі будинків у Туреччині іноземцям підскочили більш ніж на 80% порівняно з аналогічним періодом минулого року, пише Bloomberg. Причиною стало підвищення попиту з боку росіян.

З січня вони придбали в Туреччині вже 6 тисяч будинків. Це зробило їх найбільшими покупцями серед іноземців. До цього першість належала громадянами Ірану та Іраку.

Попит на квартири та апартаменти з боку росіян виріс ще сильніше. Так, за даними Турецького статистичного інституту, лише у квітні продажі на місцевому ринку нерухомості іноземцям у порівнянні з березнем зросли на 186,6%.

"Це багаті росіяни, але не олігархи", – розповідає про своїх клієнтів засновник стамбульської компанії з продажу нерухомості Golden Sign Гуль Гуль у коментарі агентству Reuters.

За інформацією аналітиків порталу Turk.Estate, з січня до червня цього року інтерес росіян до придбання нерухомості в Туреччині зріс на 130% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року та на 177% – до першого півріччя 2020 року.

За словами Гуль Гуля, деякі з росіян купують одразу 3-5 квартир у Туреччині. Для проведення угод громадяни РФ використовують різні платіжні інструменти. "Хтось привозить готівку, хтось відкриває рахунок у банку, а хтось приносить золото", – каже він.

Привабливість інвестицій у турецькі квадратні метри для іноземців підтримується, зокрема, постійною девальвацією ліри та високою інфляцією. За останні 12 місяців ліра відносно американського долара впала на 48%, а споживчі ціни зросли на 80%.

Несподіваний сплеск попиту на квартири призвів до їхнього подорожчання. Так, з лютого до липня 2022 року ціни на житло в Туреччині в середньому зросли на 20%. Турецький центробанк каже про 100-відсоткове зростання за рік.

Найпопулярніша локація серед іноземців – Стамбул (45%), на другому місці – Анталія (21%).

Грузія

З кінця лютого до Грузії прибуло понад 120 тисяч іноземців. Переважно громадяни Росії, України та Білорусі, йдеться у даних місцевої прикордонної служби.

Приплив іноземців призвів до дефіциту житла та зростання цін на оренду. Станом на квітень вартість оренди нерухомості у Тбілісі зросла на 48% у річному вимірі, йдеться у дослідженні інвестиційної компанії TBC Capital.

Основне зростання попиту та орендних ставок відбулося у березні. Відповідно до звіту, лише за один місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії до України вартість оренди квартир у столиці Грузії збільшилась на 20,1%.

В аналітичному звіті банку Грузії зазначається, що весняне зростання вартості оренди житла виявилося найрізкішим за всю історію спостережень. Індекс оренди сильно зростав із лютого до травня.

Водночас індекс цін на купівлю житла зростав стриманіше. У другому кварталі 2022 року ціни на квартири у Тбілісі зросли на 8,2% у порівнянні з минулим роком, повідомила Національна служба статистики.

Зростання індексу цін на оренду квартир призвело до суттєвого збільшення капіталізації ринку нерухомості.

Проте не всі грузини раді гостям із північної країни. За інформацією російських медіа, мігранти зіткнулися з негативним ставленням до себе – у Тбілісі та інших містах в оголошеннях про оренду квартир зустрічаються примітки, що житло не здається росіянам та білорусам.

Інші країни

Економічно пов'язана з Росією Вірменія стала одним із ключових пунктів призначення для "релокантів". За словами менеджера агентства нерухомості Ваге Даніеляна, хвиля клієнтів з України, Білорусі та переважно з Росії вже призвела до подорожчання оренди квартир в Єревані на 30-40%.

Окремі власники нерухомості навіть розривають чинні договори зі своїми орендарями, щоб спробувати здати свої квартири в оренду за вищою ціною.

Вартість купівлі нерухомості також збільшується. У порівнянні з минулим роком ціни на придбання квартир зросли в середньому на 20%, а обсяг продажів – на 10%.

В огляді ринку нерухомості за другий квартал 2022 року Центробанк Узбекистану констатував зростання індексу активності на ринку оренди житла. Регулятор пояснює це "суттєвим припливом туристів" із сусідніх країн, зокрема з Росії та Білорусі.

Вартість нерухомості та його оренди у Ташкенті почала зростати після початку великої війни в Україні.

Ціни на оренду житла в доларовому еквіваленті зросли на 1,7% у травні та на 2,1% у червні. Кількість угод купівлі-продажу будинків у другому кварталі досягла 81,9 тис. Це на 6,2% більше показника на той же час минулого року.

Серед заможних росіян користується популярністю "релокація" в Об'єднані Арабські Емірати. Держава в Перській затоці має пряме авіасполучення з країною-терористом.

У першому півріччі обсяг угод із житловою нерухомістю в ОАЕ зросли на 60%, а вартість проданої нерухомості зросла на 85%, йдеться у звіті консалтингової компанії Betterhomes. Росіяни посіли четверту сходинку у переліку найбільших покупців нерухомості в Дубаї – кількість власників з РФ зросла на 164%.

Ціни на найпопулярніші квартири в ОАЕ починаються від 100 тис дол. За інвестицію в розмірі від 205 тис дол можна отримати трирічну візу інвестора.

Генеральний директор агентства нерухомості Modern Living у Дубаї Тіаго Калдас навіть найняв трьох російськомовних агентів, щоб задовольнити інтереси росіян. За його словами, кількість покупців із РФ "зросла вдесятеро".