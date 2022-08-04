"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ

Арі Лейн

Російський "Газпром", починаючи з травня, спалює газ поблизу компресорної станції "Портова" та однойменного LNG-термінала.

Про це повідомляє фінське видання Yle, передає Інтерфакс-Україна.

Видання уточнює, що велике полум’я вирує на території, де розташовані ці об'єкти, вже кілька тижнів. Його видно навіть з Фінляндії.

Супутникові знімки системи моніторингу пожеж NASA демонструють, що на LNG-терміналі пожежі почали фіксувати з 22 травня, коли "Газпром" знизив транзит до Європи газотранспортною системою України та перестав використовувати в повному обсязі оплачені та заброньовані потужності.

Пожежі, що свідчать про спалювання газу на КС "Портова", почали з'являтися з 17 червня. Тоді протягом кількох днів добове прокачування газу "Північним потоком" було зменшено зі 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.

Нагадуємо:

Російський "Газпром" припинив постачання газу до Латвії в рамках липневої заявки.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці травня "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Нідерландів та Данії через відмову платити в рублях. А також припинив постачання газу фінській компанії Gasum через відмову виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

Із 27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) також через відмову переходити на оплату в рублях.