Держмитниця мусить спалювати контрафактну техніку Apple

Державна митна служба пояснила, що спалення контрафактної техніки є вимогою правовласника і єдиний законний шлях.

Про це йдеться у повідомленні Держмитниці.

Раніше митна служба опублікувала відео спалення контрафактної техніки Apple, що викликало обурення у частини читачів. У повідомленні йшлося про спалення 2,5 тисячі одиниць контрафакту. Громадяни апелювали до того, що цю техніку можна було передати на потреби ЗСУ чи людям, що постраждали від війни.

Тому Держмитниця була змушення пояснити свої дії щодо спаленої техніки: "Митниця жодним чином не може вплинути на це рішення. Позиція компанії Apple — знищити. В такому випадку функція митниці — контроль за дотриманням законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності, які належать правовласнику торгової марки".

В установі також додали, що у законному порядку передають конфісковане майно на потреби армії. Мова йде про автомобілі чи запчастини до них, будівельні матеріали, електронні вироби, одяг чи навіть продукти.

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Податковий комітет Верховної Ради визнав роботу Митної служби незадовільною та рекомендував уряду "вжити відповідні кадрові рішення".

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