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З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація – Шмигаль

Четвер, 4 серпня 2022, 09:29 - Олексій Павлиш

В Україні з 1 вересня планують масово запустити процес приватизації.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей 3 серпня.

"Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство, урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти. Маємо зробити цей процес максимально швидким", - сказав Шмигаль.

Водночас, за його словами, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

"Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу", - додав прем'єр.

Приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграріїв, зазначили в уряді.

У Міністерстві економіки заявили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів.

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Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах", - резюмували в уряді.

Нагадаємо:

У державній власності повинні залишитись не більше 100 підприємств, при чому більшість з них підпорядковуватимуться уряду, заявила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств.

Кабінет Міністрів затвердив перелік 420 державних підприємств, які передадуть Фонду державного майна для подальшої приватизації та ліквідації.

Економічна правда

Кабмін Шмигаль приватизація
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