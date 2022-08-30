Оккупанты нанесли Ворзелю ущерб в 2 миллиарда гривень

Общая сумма разрушенной и поврежденной российскими оккупантами инфраструктуры пгт Ворзель в Киевской области составляет 52 млн долларов, или около 2 миллиардов гривень.

Об этом говорится в отчете KSE Institute по результатам оценки в рамках совместного с SmartFarming и Vkursi Zemli проекта Rebuildua.

В конце февраля тяжелая вражеская техника зашла в поселок со стороны Бучи, и более 3 000 человек не успели эвакуироваться. Оккупанты проводили обыски местных жителей, захватывали и обворовывали их дома.

Всего в результате войны в Ворзеле разрушено и повреждено 541 здание.

Больше всего ущерба нанесен поселку из-за разрушения жилого фонда и приусадебных зданий. Сумма таких убытков достигает почти 25 млн долл., из которых 17,1 млн долл. – из-за повреждения 23 многоквартирных домов. Кроме того, из-за боевых действий в поселке разрушены или повреждены 173 частных дома и 52 таунхауса, 206 хозяйственных сооружений и 11 гаражей, общей площадью более 139 тыс. м2.

На втором месте по размеру нанесенного ущерба – социальная инфраструктура. В Ворзеле повреждены и разрушены 63 объекта социальной сферы на 24,3 млн дол. Так, среди этих объектов разной степени разрушений нанесено 27 гостиницам и заведениям рекреации, 4 медучреждениям, 3 продуктовым магазинам и церкви.

Разрушение и повреждение 11 объектов промышленности и строительства Ворзеля оцениваются в 2,8 млн. дол. Еще на 20 тыс. долл. нанесен ущерб административной инфраструктуре поселка.

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Напоминаем:

Ранее в рамках проекта уже были оценены убытки других населенных пунктов в Киевской области, в частности – Ирпеня, Гостомеля, Бучи, Горенки, Мощуна и Мотыжина.