Окупанти зруйнували інфраструктуру Мощуна на Київщині на понад мільярд гривень

Збитки інфраструктури села Мощун Бучанського району на Київщині, яке називають форпостом на шляху ворога до Києва, перевищують 1,1 млрд грн.

Про це йдеться в оцінці KSE Institute на основі даних проєкту RebuildUA від SmartFarming та Вкурсі Агро.

Оцифрована інформація про інфраструктуру села Мощун, кажуть фахівці, – це найточніші на сьогодні дані оцінки збитків. Вони були зібрані через оцифрування високоточних знімків з дронів. Це дозволяє оцінити рівень руйнувань, скласти теплову карту пошкоджень та рівнів бомбардувань.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав село форпостом на шляху російських окупантів до Києва, і підкреслював важливість битви за Мощун у захисті Києва.

Оцифрування інформації інфраструктури селища свідчить про те, що під час війни у Мощуні було зруйновано та пошкоджено дві тисячі будівель. Зокрема, 921 приватний будинок, ще стільки ж — господарських будівель та споруд.

Внаслідок бойових дій також були зруйновані та пошкоджені 20 промислових будівель, 18 теплиць, 3 магазини, 2 готелі, школа, церква, будинок культури та відділення пошти.

Найбільша сума збитків завдана селу через руйнування приватних будинків та складає 954 млн гривень або 32,6 млн дол. Збитки від пошкоджень та руйнувань господарських приміщень оцінюються в 94 млн гривень або понад 3,2 млн дол. Втрати активів промислових обʼєктів становлять 21 мільйон гривень або 718,6 тисячі дол.





