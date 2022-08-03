Російські окупанти завдали Гостомелю збитків на 9,5 мільярда

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Російські окупаційні війська завдали м. Гостомель на Київщині збитків у понад 9,5 млрд грн, найбільше постраждали промислові та житлові об'єкти.

Про це йдеться в звіті KSE Institute за результатами оцінки в рамках спільного з SmartFarming та Vkursi Zemli проєкту Rebuildua.

З 24 лютого Гостомель став однією з ключових цілей російських окупантів на шляху до Києва: його обстрілювали та бомбили з повітря, а в місцевому аеропорту Антонова намагався висадитись десант. За аеропорт і саме селище точилися важкі бої, а звільнити населений пункт вдалося тільки 2 квітня.

Загальна площа міста становить 1955 га, і до великої війни в ньому проживали майже 17 тисяч осіб.

Наразі у місті пошкоджено 4553 споруди, або майже 40% від загальної кількості. З постраждалих будівель 12% – повністю знищені, ще 7,9% зазнали сильного руйнування.

Загальні збитки міста від дій російських загарбників оцінюються у 9,5 млрд грн. Найбільші збитки, 5,4 млрд грн, завдано промисловості, ще 3,3 млрд грн – житловій інфраструктурі. Соціальна інфраструктура пошкоджена на 842 млн грн.

У Гостомелі зруйновано понад 4 тисячі обʼєктів житлової забудови, 318 промислових обєʼєктів та 181 – соціальної інфраструктури. Усього постраждало 437,2 тис м2 приватних будинків, 429,5 - багатоквартирних та 97,1 тис м2 – присадибних будівель

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Нагадуємо:

Раніше в межах проєкту вже були оцінені збитки інших населених пунктів на Київщині, зокрема – Ірпеня, Бучі, Горенки та Мощуна.