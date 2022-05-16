У Горенці на Київщині зруйновано інфраструктури на 2,5 мільярда, зокрема – підприємства

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У селі Горенка, що на Київщині, окупанти зруйнували інфраструктуру вартістю 2,5 млрд грн, зокрема підприємства та склади низки компаній.

Про це йдеться в оцінці KSE Institute на основі даних проєкту RebuildUA від SmartFarming та Вкурсі Агро.

Горенка — одне з найбільш постраждалих сіл на Київщині, яке з перших днів війни опинилося у кілометровій зоні фронту. Протягом березня російські війська обстрілювали його, зокрема, з "Градів", як повідомляло Міноборони.

Так, внаслідок війни зруйновано майже 1,2 тисячі будівель, з них понад тисяча — це житлові та присадибні будівлі. Збитки від руйнувань цих будівель складають 1,37 млрд гривень.

Крім того, за час активних бойових дій у Горенці пошкоджено та зруйновано 105 з 239 загалом наявних у селі обʼєктів промислової інфраструктури. Зруйновані підприємства та склади таких компаній: KUEHNE+NAGEL, Герд Біллербек ГМБХ, Клімтек, Inter Cars Ukraine, НВП "Транс Лок", ПромЗІЗ.

За оцінками аналітиків, збитки від руйнувань промислової інфраструктури складають 1,07 млрд гривень.

Серед пошкоджених обʼєктів соціальної інфраструктури також є 17 закладів торгівлі, 3 магазини, 3 заклади харчування, церква, 1 заклад освіти та 1 медична лабораторія. Збитки,

завдані соціальній інфраструктурі Горенки, сягають понад 48 млн гривень. Ще майже 2 млн гривень село втратило від пошкодження адмінбудівель.

Нагадуємо:

Збитки інфраструктури села Мощун Бучанського району на Київщині, яке називають форпостом на шляху ворога до Києва, перевищують 1,1 млрд грн.





