Оккупанты нанесли Мотыжину ущерб на треть миллиарда

ФОТО REBUILDUA

Российские оккупационные войска нанесли с. Мотыжин в Киевской области убытков почти в треть миллиарда гривен, или 10,1 млн долларов – больше всего пострадали жилые объекты.

Об этом говорится в отчете KSE Institute по результатам оценки в рамках совместного с SmartFarming и Vkursi Zemli проекта Rebuildua.

Вражеские российские танки вошли в Мотыжин на третий день полномасштабного вторжения. В течение месяца оккупанты контролировали деревню и часть трассы, которая вела в столицу. В селе, площадью 4,4 км2, до полномасштабной войны проживало 2,6 тысяч жителей.

От обстрелов в селе разрушены и повреждены 527 сооружений, из которых 130 подверглись полному или сильному разрушениям.

Наибольший ущерб и разрушения нанесен жилищному фонду. Так, в Мотыжине пострадали 479 жилых домов и приусадебных застроек общей площадью 39.5 тыс. квадратных метров. Убытки получили 400 жителей на общую сумму 190.2 млн грн.

Из-за разрушения промышленных объектов Мотыжин потерял 50,9 млн грн. В селе разрушены и повреждены 36 из 57 промышленных зданий.

Денежная оценка ущерба социальной инфраструктуры села составляет 33.9 млн грн. В Мотыжине в результате боевых действий пострадали 12 объектов. Среди разрушенных россиянами объектов – Мотыжинский лицей, работавший более 50 лет. Кроме того, российские захватчики разгромили и разграбили частный дендрологический парк Добропарк.

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Напоминаем:

Ранее в рамках проекта уже были оценены убытки других населенных пунктов в Киевской области, в частности – Ирпеня, Гостомеля, Бучи, Горенки и Мощуна.