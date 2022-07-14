Збитки внаслідок бойових дій в Ірпені становлять понад 900 мільйонів доларів

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Збитки інфраструктури Ірпеня від війни становлять 25,3 мільярда гривень або майже 922 мільйони доларів.

Про це свідчать дані дослідження KSE Institute, зібраних в рамках проєкту Rebuildua.

За час окупації, яка тривала місяць, в Ірпені було пошкоджено майже половину від загальної кількості споруд у місті – 10,5 тисячі будівель, з яких 2501 зазнали повного або сильного руйнування.

У загальній сумі збитків найбільша частка належить житловому фонду і становить 17,7 млрд гривень, з яких 12,6 млрд гривень – через руйнування багатоквартирних будинків міста.

В Ірпені було зруйновано та пошкоджено 9690 житлових будинків та присадибних будівель і споруд загальною площею 4,1 млн м2. Це майже половина (48%) від усього житлового фонду Ірпеня.

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На другій сходинці за обсягом руйнувань – соціальна інфраструктура. Внаслідок війни зруйновано 53% усіх соціальних обʼєктів міста, що призвело до збитків на суму 3,7 млрд гривень, з яких 1,3 млрд грн – завдані закладам освіти та 236 млн грн – медицині.

Через бойові дії в Ірпені пошкоджено або зруйновано 54 освітні установи, 26 закладів охорони здоровʼя, 16 культурних та релігійних обʼєктів.

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Також бойові дії спричинили руйнування значної кількості обʼєктів промислової інфраструктури. Відповідно до звіту KSE Institute, загалом це 323 пошкоджені або зруйновані промислові забудови та будівництва на 2,9 млрд гривень.

Ще 262,5 млн грн збитків завдані місту через руйнування урядових, адміністративних будівель та відділень поліції й пошти.

Нагадаємо:

Загальна сума потреб у відновленні зруйнованих активів України становить 165,1 мільярда доларів або 4,8 трлн гривень.

Обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури становить щонайменше 95,5 млрд дол. або понад 2,6 трлн грн.