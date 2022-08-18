Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после деоккупации

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Миллиардер Ринат Ахметов заявил, что готов финансировать восстановление Мариуполя по возвращении украинского контроля над городом.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Wiadomosci.

"Для меня Мариуполь был, есть и всегда будет украинским городом. Я верю в украинскую армию и поддержку наших западных партнеров. Я верю, что если Украина получит достаточную военную помощь, Мариуполь обязательно будет уволен", – подчеркнул Ахметов.

Заметим, что довоенная капитализация активов группы SCM Рината Ахметова, разрушенных, пострадавших или законсервированных из-за военной агрессии РФ, превысила 20 миллиардов долларов. В частности, разрушены крупнейшие активы Метинвеста – Азовсталь и ММК Ильича в Мариуполе.

Ахметов продолжил, что "когда украинский флаг снова поднимется над Мариуполем, мы направим все силы на восстановление города".

Лично я не пожалею на это ни сил, ни денег. Мы обязательно восстановим наши заводы, и сталь из Мариуполя в Украине снова будет конкурировать на мировых рынках", – резюмировал он.

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Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину упали на 64%.

Кроме металлургических активов, на временно оккупированной части востока Украины Ахметов также владеет агробизнесом. Его компания HarvEast заявила, что российские оккупанты похитили около 200 тысяч тонн урожая на временно неподконтрольных территориях.

Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК из-за войны потерял 70% стоимости. В 2021 году состояние Ахметова выросло вдвое, до 13,7 млрд долл., за четыре месяца войны он обеднел втрое, до 4,2 млрд долл.

Миллиардер подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.