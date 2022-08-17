Возвращение акциза на топливо не повлияет на цены на АЗС – Минэкономики

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Возврат акциза на топливо не повлияет на цены на население, но имеет важное значение для наполнения госбюджета и восстановления поврежденной российскими войсками инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Акциз – это главный механизм наполнения дорожного фонда. Враг разрушает нашу инфраструктуру – дороги, мосты, очень нужные для экономики. Итак, нужен источник для их ремонта. И этот источник – дорожный фонд", – заявил первый замминистра экономики Денис Кудин.

В Минэкономики надеются, что введение акциза негативно не отразится на гражданах.

"Люди фактически этого не должны почувствовать", - подчеркнул Денис Кудин.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению стоимости нефтепродуктов на мировых рынках, поэтому Кабмин рассматривает предложение по возврату части акциза.

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Напоминаем:

Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получит дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее. После частичного возвращения акцизов на дизтопливо и бензины цены на них не изменятся, или колебания будут "в пределах погрешности", считает Кубраков.

Ранее, в апреле, Верховная Рада уже думала о возврате акцизного налога на топливо и 20% налога на добавленную стоимость, однако впоследствии отказалась от инициативы.

В марте парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.





