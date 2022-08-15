Возвращение акцизов на горючее принесет бюджету до 3 миллиардов в месяц – Кубраков

Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получит дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал в ходе брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

Он отметил, что благодаря финансовой помощи со стороны международных партнеров Украина может производить выплату заработных плат и социальных выплат.

"Но восстановление, хоть минимальное, всей инфраструктуры – это исключительно наш вопрос. И я надеюсь, что хотя частичное возвращение акциза позволит их хотя бы временные мосты, которые мы начали делать, восстановить до конца года", – рассказал Кубраков.

Кроме того, он отметил, что у Министерства финансов сейчас сложная ситуация с ликвидностью в системе. Поэтому любые дополнительные поступления в бюджет, в том числе от налогов, отмененных в начале года – "все важны и имеют значение".

На уточнение журналиста относительно того, планирует ли Украина повышать акцизы до определенного Директивой ЕС минимального уровня в 350 евро за 1000 л, Кубраков отметил, что это будет происходить "не так скоро", ведь правительство понимает, насколько сейчас тяжело людям и бизнесу.

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Напоминаем:

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее. После частичного возвращения акцизов на дизтопливо и бензины цены на них не изменятся, или колебания будут "в пределах погрешности", считает Кубраков.

Ранее, в апреле, Верховная Рада уже думала о возврате акцизного налога на топливо и 20% налога на добавленную стоимость, однако впоследствии отказалась от инициативы.

В марте парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.