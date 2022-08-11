Юристы Маска хотят допросить на суде сотрудников Twitter, считающих количество ботов – СМИ
Команда юристов миллиардера Илона Маска требует от Twitter Inc предоставить имена сотрудников, ответственных за подсчет того, какой процент пользователей соцсети являются ботами и спам-аккаунтами.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
Боты и спам-аккаунты стали центральным вопросом в судебной борьбе относительно того, должен ли Маск завершить сделку по приобретению Twitter за 44 млрд долларов.
Twitter и Маск готовятся к судебному разбирательству, которое должно начаться 17 октября в Делавере.
По словам источника, в письме адвокаты Маска попросили судью, рассматривающего дело, заставить Twitter предоставить имена сотрудников, чтобы команда защиты могла их допросить.
Twitter и адвокаты Маска отказались от комментариев. Twitter ранее заявлял, что работал над тем, чтобы совместно обмениваться соответствующей информацией с Маском для завершения сделки.
Напомним:
Миллиардер Илон Маск заявил, что может возобновить соглашение по приобретению Twitter, если в компании покажут, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.
Миллиардер Илон Маск вызвал главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала на публичную дискуссию о проценте ботов на платформе.
Twitter отверг заявления миллиардера Илона Маска в суде штата Делавер (США) о том, что его обманули, чтобы подписать соглашение о приобретении соцсети.
Twitter пытается найти доказательства того, что миллиардер Илон Маск пытался сорвать финансирование соглашения по приобретению соцсети за 44 млрд долларов и изучает его мотивацию по поводу отказа от сделки.
Судья Канцелярского суда Делавера (США) Кэтлин МакКормик обнародовала официальное расписание судебного разбирательства по иску Twitter против Илона Маска за попытку расторгнуть соглашение о покупке компании за 44 млрд долл.
Суд в Делавере (США) решил провести ускоренное рассмотрение разбирательства из-за отказа Илона Маска от покупки Twitter за 44 млрд долларов - оно пройдет в октябре и продлится пять дней.
Twitter подал в суд на генерального директора Tesla, миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его завершить приобретение социальной медиа-компании за 44 миллиарда долларов.
9 июля стало известно, что Илон Маск разрывает сделку на 44 млрд долларов на покупку Twitter.
Маск утверждает, что имеет право выйти из соглашения, поскольку Twitter не предоставил ему достаточно информации о бизнесе компании.
Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.
Экономическая правда