Новости 8 июля: гривня падает в обменниках, инфляция в Украине бьет шестилетний рекорд

О курсе. Курс иностранных валют, в частности, доллара США, на наличном валютном рынке Украины растет уже три дня подряд. Вероятно, это связано с решением крупнейших банков ввести "рыночный" курс для безналичных операций

О ценах. Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% в годовом исчислении по сравнению с 18% месяцем ранее.

О газовом кризисе. В результате существенного сокращения поставок газа из РФ в Германию страна должна уменьшать потребление электроэнергии, поэтому компании ограничивают часы подачи горячей воды и температуру отопления.

О "натовских" авиакомплексах. Фонд "Повернись живим" приобрел 100 беспилотных авиационных комплексов латвийской фирмы Atlas - специальной военной разработки, стоящей на вооружении в ряде стран НАТО

О русских пародиях. В некоторых ресторанах российской сети "Смачно и точка" (обновленная сеть после продажи McDonald's своего российского бизнеса) не будет картофеля фри - это объяснили "неурожайным годом" и невозможностью импортировать картофель из-за границы.

О санкциях. На фоне дефицита микросхем в условиях санкций Запада и проблем со снабжением из Европы в российском подсанкционном Сбербанке начали "выковыривать" чипы из старых, но не активированных ранее карт, и вставлять их в новые.

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